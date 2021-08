Impfungen für Jugendliche & Drittimpfungen: Termine am Donau-City-Center Ingolstadt

Impfungen für Jugendliche, Mobiles Impfen und Drittimpfungen bietet das Impfzentrum Ingolstadt am Donau-City-Center in den kommenden Tagen. Die Termine im Überblick.

Das Impfzentrum Ingolstadt bietet am Standort Donau-City-Center am Montag und Dienstag, 30. und 31. August, jeweils von 9 bis 16 Uhr Impfungen für Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren an. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, heißt es in einer Mitteilung. Für die Aufklärung und Fragen ist ein Kinderarzt anwesend. Die Begleitung durch einen Elternteil ist erforderlich.

Der Impfung müssen Erziehungsberechtigte und die Jugendlichen zustimmen. Geimpft wird mit den beiden mRNA-Impfstoffen von Moderna oder Biontech. Für Volljährige gibt es auch in der kommenden Woche wieder die Möglichkeit des mobilen Impfens bei Vor-Ort-Terminen. Diese Angebote werden von der Bevölkerung gut angenommen und erreichen pro Termin bis zu über 100 Personen, die sich mobil impfen lassen.

Die nächsten Stationen sind:

Mittwoch, 1. September, 12 bis 19 Uhr, Möbelhof, Am Hochfeldweg 6,

Donnerstag, 2. September, 12 bis 19 Uhr, Edeka Braun (beim ehemaligen Marktkauf), Lena-Christ-Straße 1

Freitag, 3. September, 12 bis 19 Uhr, Ingolstadt Village in der Otto-Hahn-Straße

Samstag, 4. September, 12 bis 19 Uhr, Westpark Ingolstadt, Höhe Eingang C

Für die Termine ist keine Anmeldung erforderlich. Wer sich impfen lassen möchte, kann einfach vorbeikommen. Zur Wahl stehen die Vakzine von „Johnson & Johnson“ sowie „Biontech“.

Außerdem werden am Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. September, jeweils von 9 bis 16 Uhr im Impfzentrum im Donau-City-Center Auffrischungsimpfungen (Drittimpfungen) vorgenommen. Für alle, bei denen seit dem Abschluss der ersten Impfserie mehr als sechs Stadt Ingolstadt Monate vergangen sind und die keine Impfung durch einen niedergelassenen Arzt erhalten können, ist eine Auffrischungsimpfung im Impfzentrum an diesen Tagen ohne Terminvergabe möglich.

Dies gilt auch stadt-, landkreis- und bundeslandübergreifend für den berechtigten Personenkreis. Damit alles so unbürokratisch wie möglich über die Bühne gehen kann, sind vorerst keine Registrierung oder feste Termine nötig.

Je nach Andrang kann es bei diesem offenen Impfangebot zu Wartezeiten kommen – wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich vorab einen verbindlichen Termin über das Impfportal Bayern reservieren (https://impfzentren.bayern/). Selbstverständlich gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, sich spontan und ohne Termin im Ingolstädter Impfzentrum im Donau-City-Center impfen zu lassen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr. Verimpft werden mRNA- sowie Vektor-Impfstoffe.

Um im Impfzentrum und bei den mobilen Einsätzen die Registrierung vor Ort jeweils möglichst kurz zu halten, wird generell empfohlen sich vorab unter https://impfzentren.bayern/ zu registrieren. Allgemeine Informationen zum Impfen sind auf den städtischen Seiten unter www.ingolstadt.de/impfen abrufbar. (nr)