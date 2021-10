Ingolstadt

In Ingolstadt findet wieder das Lichtstrom-Festival statt

So wie diese Computeranimation könnte die Außenfläche des Reduit Tilly in Licht getaucht aussehen.

Plus Nach sieben Jahren gibt es am Wochenende in Ingolstadt wieder ein Lichtstrom-Festival. Dabei erstrahlt unter anderem der Klenzepark. Was sonst noch geboten ist.

Von Manfred Dittenhofer

Regionale, nationale und internationale Künstler und Künstlerinnen werden am Freitag und Samstag, 15. und 16. Oktober, den Ingolstädter Klenzepark ins Licht tauchen. Insgesamt wird es 18 unterschiedliche Installationen geben. Nach der Luminous-Reihe, die im September am Theaterplatz und am 3. Oktober zum Abschluss der Landesgartenschau stattfand, rückt die Lichtkunst auch den Klenzepark und die dortigen Gebäude in ein ungewohntes Licht. Damit verfolgt das Kulturamt Ingolstadt weiter das Ziel, Lichtkunst in Ingolstadt eine Bühne zu bieten und zu etablieren.

