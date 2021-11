In Ingolstadt gilt in der ganzen Altstadt ein Alkoholverbot auf den Straßen

Nicht nur, dass es keinen Christkindlmarkt gibt. In Ingolstadt gilt auch ein Alkoholverbot in der Innenstadt außerhalb von Lokalen. Ein Feuerwerk an Silvester wird es in diesem Jahr wohl auch nicht geben.

Die Christkindlmärkte in ganz Bayern sind bereits abgesagt, noch einen Schritt weiter geht aber die Stadt Ingolstadt. Dort ist es ab Mittwoch verboten, sich in der Innenstadt mit einem Glühwein to go auf die Adventszeit einzustimmen. Das steht in der neuen Verschärfung der Allgemeinverfügung. Mit einem ganztägigen Alkoholverbot in der Altstadt außerhalb der Gastronomie will die Stadt auf die hohen Infektionszahlen reagieren. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag laut RKI bei 600,2. Glühwein- und Punschbuden müssen ihren Ausschank also beenden.

Mit dem Verbot eines To-Go-Verkaufs in Ingolstadt sollen Corona-Verstöße verhindert werden

Mit den neuen Regelungen soll nach Auskunft der Stadt Ingolstadt „verhindert werden, dass es durch den To-Go-Verkauf von Alkohol zu unkontrollierter Gruppenbildung im öffentlichen Raum kommt, bei der auf Abstände [...] nicht geachtet wird“.

In Lokalen und Restaurants Wirtschaften ist der Ausschank von Bier und Wein zwar weiterhin erlaubt, doch gibt es auch für Wirte neue Vorschriften. Dazu zählt, dass Gäste sowohl innen als auch außen nur noch an festen Sitzplätzen an Tischen essen und trinken dürfen. Stehtische oder reine Stehbereiche sind in Ingolstädter Altstadtlokalen ab Mittwoch nicht mehr erlaubt. Damit erhoffen sich die Verantwortlichen der Stadt, dass sich an festen Plätzen eine Infektion weniger schnell ausbreiten kann und es zudem nicht zur Bildung von größeren Gruppen kommt, wie es an Stehtischen oft der Fall ist.

In Ingolstadt ist auch bei der Außengastronomie die Personenzahl begrenzt

Darüber hinaus gibt es für die Außengastronomie eine Begrenzung der Personenzahl. Es dürfen sich auch draußen nur so viele Gäste aufhalten, wie auch Plätze vorhanden sind. Und die Maskenpflicht, die auch schon bei Innenräumen gilt, ist jetzt auch für draußen vorgeschrieben: Wer sich nicht an seinem Platz aufhält und beispielsweise zur Toilette geht, muss eine FFP2-Maske tragen. Zelte, Pavillons oder Wintergärten mit geschlossenen Wänden gelten als Innengastronomie – mit den entsprechenden Regelungen.

Seit 2019 gibt es in der Altstadt von Ingolstadt ein Feuerwerksverbot

Auch der Jahreswechsel in diesem Jahr wird wohl der zweite unter Corona-Bedingungen werden. Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf jedenfalls plant ein Feuerwerksverbot in der Altstadt. Das soll dem Stadtrat in seiner nächsten Sitzung vorgeschlagen werden. Als das Verbot 2019 zum ersten Mal eingeführt worden war, gab es Corona hierzulande noch nicht. Damals hatte es andere Gründe: Luftverschmutzung, Feinstaubbelastung, Lärm, Müll und die Gefahr von Bränden in der eng bebauten historischen Altstadt. Im vergangenen Jahr kam dann noch ein weiterer Grund hinzu: Mit dem Böllerverbot sollten die aufgrund der Corona-Pandemie stark belasteten Krankenhäuser nicht zusätzlich strapaziert werden. Die Behandlung von Verletzungen und Verbrennungen, ausgelöst durch Böller und Feuerwerk, hätte zu einer weiteren Belastung geführt. 2020 galt deshalb in Deutschland ein generelles Verkaufsverbot für pyrotechnische Gegenstände.

Oberbürgermeister Christian Scharpf fordert, dass der Verkauf von Böllern verboten wird

Scharpf fordert den Bund auf, auch dieses Jahr wieder so zu verfahren: „Wenn wir im vergangenen Jahr unsere Notaufnahmen und Intensivstationen vor vermeidbaren Belastungen schützen mussten, so gilt dies heuer erst recht! Unser Klinikum und die Krankenhäuser der Region sowie das Personal dort sind an der absoluten Leistungsgrenze angelangt. Wir können weder dem Krankenhaussystem noch den Mitarbeitern, die seit Wochen und Monaten am Anschlag arbeiten, zumuten, auch noch silvestertypische Verletzungen und Verbrennungen behandeln zu müssen. Wir brauchen daher dringend wieder ein generelles Böller- und Feuerwerks-Verkaufsverbot auf Landes- und Bundesebene.“