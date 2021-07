In Ingolstadt startet das Open-Air-Kino im Turm Baur

Im Turm Baur in Ingolstadt startet im August die Freiluft-Kino-Saison.

Es gibt Publikumsrenner, leise Filme, Oscar-Gewinner, was fürs Herz und was für die Lachmuskeln – und sogar eine Oper ist in diesem Jahr im Turm Baur zu sehen. Pünktlich zu Beginn der Ferienzeit findet dort wieder das Kino-Open-Air statt. Fast an jedem Tag wird bei Einbruch der Dunkelheit – zwischen 20 und 21 Uhr – ein Film unter freiem Himmel gezeigt. Los geht es aber mit Konzerten von Austria 4+, längst auch schon eine Tradition im Turm Baur.

In diesem Jahr gibt es beim Freilichtkino in Ingolstadt Platzkarten

Eine Neuerung gibt es dieses Mal im Vergleich zu den Vorjahren auch. Zum ersten Mal werden nach Auskunft der Veranstalter feste Platzkarten vergeben. Sie sind im Online-Vorverkauf oder direkt am Turm Baur (ab 2. August täglich ab 18.30 Uhr) verfügbar.

2./3./4. August: Um 20 Uhr beginnen die Live-Konzerte von Austria 4+ mit Stefan Leonhardsberger , Stefan Pellmaier, Richard Putzinger , Peter Reisser und Martin Schmid . Sie treten bereits zum fünften Mal beim Kino-Open-Air auf und singen Lieder von Wolfgang Ambros , Georg Danzer , STS, Hubert von Goisern und Rainhard Fendrich .

Alles rund um die Open-Air-Kino-Vorführungen (Tickets, Öffnungszeiten, Corona-Regeln) gibt es online unter www.freilichtkino-turm-baur.de