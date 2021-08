Ingolstadt

vor 18 Min.

In der Saturn-Arena in Ingolstadt startet die Eislaufsaison

An den August-Samstagen findet in der Saturn-Arena in Ingolstadt ein Eislauf statt.

Die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen die 30-Grad-Marke knacken. Abkühlung gibt es in der Saturn-Arena in Ingolstadt beim Eislaufen.

Auch in diesem Jahr gibt es an den August-Samstagen die beliebten Sommereisläufe in der Saturn-Arena. Am 14., 21. und 28. August findet jeweils von 19.30 bis 22 Uhr ein öffentlicher Eislauf statt. Eine Online-Registrierung unter www.sw-i.de ist dabei zwingend notwendig, da das Besucher-Kontingent zur Einhaltung der Abstands-/Hygieneregeln reduziert ist. In der Eishalle in Ingolstadt gilt Maskenpflicht Die Online-Registrierung kann frühestens drei Tage im Voraus ab 21 Uhr abends vorgenommen werden. Es gilt entsprechend den Vorgaben der Regierung eine Maskenpflicht in der Eishalle, heißt es vonseiten der Stadtwerke. Lediglich auf der Eisfläche während dem Eislaufen kann die Maske abgenommen werden. (nr)

Themen folgen