Ingolstadt: Rekord-Einstellung an der THI

14 Professorinnen und Professoren starten mit dem Wintersemester an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Drei verstärken die „Life Sciences“-Studiengänge. Was und wer hinter diesen Studiengängen steckt.

Die Humanmedizin hat zwei Probleme, sagt Professor Matthias Eckert. Zum einen werden die älteren Menschen, die medizinische Hilfe benötigen, immer mehr. Und zum anderen wird die Medizin immer komplexer. Ein Beispiel: Vor 30 Jahren brauchte es für einen Schlaganfallpatienten einen Arzt, eine Krankenschwester und ein Bett. Heute kümmert sich eine Armada aus Spezialisten um den Patienten. Operateure, diagnostische Instrumente, diverse Medikamente und eine wirkungsvolle Rehabilitation greifen ineinander. „Das System wird brutal überlastet“, sagt Eckert. Der 34-Jährige ist der erste Medizinier, den die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) berufen hat. Zum Wintersemester ist er einer von 14 neuen Professorinnen und Professoren, die ihren Dienst antreten – eine neue Rekord-Einstellung.

Seinen Ruf an die Hochschule verknüpft der Facharzt für Radiologie mit einer konkreten Hoffnung: „Die Lösung für unser überlastetes System sind Automatisierung, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. In Zukunft sollen – ja müssen – Computer ärztliche Aufgaben übernehmen.“ Deswegen seien Studiengänge wie die der „Life Sciences“ die Zukunft. Sie sind die Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Die THI hat vor einem Jahr mit den ersten beiden Studiengängen aus diesem Bereich begonnen: Bioelectrical Engeneering und Computational Life Sciences. Mit Beginn des Semesters ging der neue Studiengang Life Science Management an den Start und für das kommende Wintersemester plant die Fakultät Maschinenbau eine Ergänzung in Richtung Biomechanische Systeme.

THI: "Life Science" ist ein Studiengang über alle Fakultäten hinweg

Das Studienfeld „Life Sciences“ ist als Querschnittsthema über alle Fakultäten hinweg aufgebaut. „Unser Ziel sind dabei interdisziplinär gebildete Absolventinnen und Absolventen, die als Ingenieure, Informatiker oder Wirtschaftswissenschaftler eine fachspezifische Qualifizierung mit einer medizinischen Basisausbildung verbinden“, sagt THI-Präsident Professor Walter Schober. Bis zum Jahr 2030 sollen in diesem Studienfeld rund 1000 Studierende in Bachelorstudiengängen mit anschließenden Masterstudiengängen studieren.

Matthias Eckert kümmert sich in seinen Vorlesungen darum, dass sich die Studierenden später einmal auf einem hohen fachlichen Niveau mit einem Arzt unterhalten können. Anatomie, Physiologie, Mikrobiologie und Human-Pathologie lehrt der Radiologe. Letzteres stehe bei den Studierenden derzeit wegen Corona hoch im Kurs, wie er verrät. Je nach Studiengang geht es für die Studentinnen und Studenten dann noch dazu um die betriebswirtschaftliche Sicht auf das Medizinwesen oder die Technologien, die darin immer mehr Anwendung finden. Können bei einem Herzinfarkt-Patienten die Daten, die seine Smartwatch am Handgelenk gemessen hat, wie zum Beispiel Blutdruck und Herzfrequenz, direkt an den Arzt weitergeleitet werden und mit welcher Technik lassen sich diese überhaupt klinisch genau messen? Wie kann die Bildgebung von Computer Tomografen (CT) weiter verbessert werden? Und werden Roboter den Pflegenden von morgen schwere körperliche Aufgaben abnehmen können?

Ingolstadt: Prozesse des Gesundheitswesens sollen effizienter werden

Während seiner Zeit am Klinikum in Ingolstadt arbeitete Professor Eckert mit einem von sechs weltweiten Prototypen der Neuroradiologie. „Bei jedem Einsatz waren Informatiker und Ingenieure mit dabei, um praktische Erfahrung zu sammeln und den Prototypen zu verbessern“, erzählt Eckert. „Hier sehe ich in ein paar Jahren meine Studenten stehen.“ Sie sollen mithelfen, durch die Digitalisierung des Gesundheitswesens Prozesse effizienter zu gestalten, und mehr Menschen den Zugang zu moderner Medizin ermöglichen.

S. Wolfenstetter Foto: Maria Heimann/ THI

Der technologische Fortschritt sei genau das, was wir jetzt brauchen, darin sind sich die Professoren der „Life Sciences“ einig. Neu dazu gestoßen sind in diesem Jahr Professor Alexander Schuhmacher und Professorin Silke Wolfenstetter. Wolfenstetter ist Expertin für Digitalisierung im Gesundheitswesen aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Denn nicht nur in der klassischen Medizin, also zwischen Arzt und Patient, wird alles digitaler, sondern auch im Management, das dahinter steht, etwa wenn es um die elektronische Patientenakte oder E-Rezepte geht. „Hier tut sich gerade sehr viel“, sagt die 46-Jährige.

Schuhmacher ist Experte für Pharma- und Biotechnologie. Die klassische Pharmakunde ist nur ein Teilbereich dessen, was er seinen Studentinnen und Studenten im Unterricht vermittelt: „Der wohl wichtigste Teil wird die sogenannte Genom-Editierung sein, molekularbiologische Techniken zur zielgerichteten Veränderung von DNA – und zwar nicht nur das Erbgut von Menschen, sondern auch das von Pflanzen und Tieren.“ Durch diese Genom-Editierung ergeben sich ganz neue Therapieansätze, zum Beispiel bei der Behandlung von Krebs oder chronischen Krankheiten.

A. Schuhmacher Foto: Maria Heimann/ THI

Alle drei neuen THI-Professoren freuen sich auf die neue Aufgabe an der Hochschule. Professor Matthias Eckert fasst es so zusammen: „Menschen zu helfen ist supertoll, aber Wissen zu teilen und damit einen noch breiteren positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft zu haben, ist fast noch besser.“

Unter den 14 Professuren sind auch zwei neue für den Campus in Neuburg: Professor Oliver Blask ist für die Bereiche Bauchemie und Baustofftechnologie berufen. Seine Forschungsschwerpunkte sind nachhaltige Bauprodukte und deren Resilienz gegenüber Umwelteinflüssen wie Frost, Chlorid Korrosion und anderen Einwirkungen sowie das Recycling von Beton. Professor Julia Blasch beginnt am Campus Neuburg als Professorin für Umwelt- und Nachhaltigkeitsökonomik. In den Studiengängen Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Bau wird sie Vorlesungen insbesondere in volkswirtschaftlichen Fächern halten. (nr)