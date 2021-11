Ingolstadt

vor 31 Min.

Ingolstadt: So hat sich das Bewusstsein für Demenz geändert

Plus Die Alzheimer Gesellschaft Ingolstadt ist 20 Jahre alt geworden. Was sich in dieser Zeit getan hat, wie viele Betroffene es vor Ort gibt und welche Hilfe der Verein bietet.

Von Dorothee Pfaffel

Sie lassen das Essen auf dem Herd anbrennen, finden den Schlüssel oder ihren Geldbeutel nicht. Sie gehen nicht mehr zum Arzt, bewältigen den Haushalt nicht mehr und vernachlässigen ihre Körperhygiene. Der Kühlschrank ist leer oder die Lebensmittel darin längst abgelaufen. Die Rede ist von Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Seit mittlerweile 20 Jahren kümmert sich die Alzheimer Gesellschaft Ingolstadt e. V. um betroffene Frauen und Männer – zumindest um die, die Hilfe annehmen, und deren Angehörige.

