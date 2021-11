Ingolstadt

20:30 Uhr

Ingolstadt baut Impf- und Testkapazitäten weiter aus

In Ingolstadt soll es noch mehr Impftermine geben. Unter anderem existiert jetzt eine Drive-in-Impfung am Audi Sportpark.

Plus Am Audi Sportpark in Ingolstadt gibt es jetzt eine Drive-in-Impfmöglichkeit. Die mobile Station am Westpark wird ins Innere verlegt. Was sich ab sofort sonst noch ändert.

Von Dorothee Pfaffel

Die Worte von Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf zur Corona-Pandemie werden von Mal zu Mal warnender und eindringlicher. „ Corona hat uns eiskalt erwischt“, sagte der OB bei der städtischen Pressekonferenz am Dienstag. Die vorherigen drei Wellen seien „Kindergeburtstage“ gewesen im Vergleich zur jetzigen Situation. „Wir brauchen einen Wellenbrecher.“ In diesem Sinne gibt es in der Stadt Ingolstadt ab sofort ein paar Änderungen.

