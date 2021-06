Ingolstadt drückt seinen Olympioniken die Daumen

Zwei Sportler aus Ingolstadt sind bei den Olympischen Spielen in Tokio mit dabei. Mit einer besonderen Aktion macht die Stadt auf sie aufmerksam.

Am 23. Juli beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. Mit dabei sind auch zwei Sportler aus Ingolstadt: Der Ruderer Oliver Zeidler, der in Ingolstadt trainiert, und die Triathletin Anabel Knoll, eine gebürtige Ingolstädterin. Mit einem großen Plakat am Gebäude des Modehauses Xaver Mayr will die Stadt Ingolstadt nun zeigen, dass sie ihren beiden Olympioniken die Daumen drückt. Auf dem Plakat ist der amtierende Welt- und Europameister im Männer-Einer zu sehen. Beide Sportler sind zudem auf LED-Screens und dem Heck eines Busses zu sehen. (nr)