Ingolstadt

vor 21 Min.

Ingolstadt sammelt Ideen für eine lebenswerte Innenstadt

Plus Wie kann die Ingolstädter Altstadt wieder attraktiver werden? Der Runde Tisch Innenstadt hat 25 Maßnahmen erarbeitet. Dazu gehört nicht nur ein Innenstadtkümmerer.

Von Luzia Grasser

Der Eindruck, den Wirtschaftsreferent Georg Rosenfeld am Wochenende von der Innenstadt gewonnen hat, stimmt ihn zuversichtlich: „Die Stadt ist fast überfüllt.“ Doch das war nicht immer so. Auch schon vor Corona nicht. Damit die Innenstadt künftig attraktiver wird für Bewohner und Besucher, wurde vor einem Jahr der Runde Tisch Innenstadt ins Leben gerufen. In den letzten zwölf Monaten wurden nun an die 500 Ideen gesammelt, die der Innenstadt zugutekommen sollen. Mehr als 300 Menschen aus Ingolstadt haben sich daran beteiligt und auf digitalem Weg oder per Brief ihre Vorschläge eingereicht.

