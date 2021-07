Ingolstädter Kultursommer 2021: Ein „unerhörtes“ Musikerlebnis

Der Ingolstädter Kultursommer startet in diesem Jahr mit Andreas Martin Hofmeir & Band am 15. Juli. Hier gibt es Tickets für alle Konzerte und Termine zu kaufen.

Der Ingolstädter Kultursommer 2021 startet am Donnerstag, 15. Juli, mit Andreas Martin Hofmeir & Band. Das ist der höchst ungewöhnliche Zusammenschluss des Grenzgängers Hofmeir (ECHO Klassik-Preisträger, Mozarteumsprofessor, Gründungsmitglied von LaBrassBanda, wortmächtiger Kabarettist und Bestseller-Autor) mit seiner Tuba als Leadstimme und einer Jazzband. Zusammen erschaffen die Musiker ein bisher „unerhörtes“ Musikerlebnis. Mit ihrem Programm „Brazilian Night“ entführen sie das Publikum für einen verträumten und humorvollen Abend nach Südamerika.

Ingolstädter Kultursommer 2021: Konzert mit "El Flecha Negra" am 16. Juli

Weiter geht es am Freitag, 16. Juli, mit El Flecha Negra. Die Bandmitglieder setzen sich zusammen aus fünf Ländern und zwei Kontinenten. Mit grenzenloser Energie und mitreißender Magie erfüllen El Flecha Negra den Raum. Sind die „Chicos“ aus Chile, Peru, Spanien, Argentinien und Deutschland erstmal auf der Bühne, gibt’s kein Halten mehr. Der „Schwarze Pfeil” (Flecha Negra) ist ein Fluss aus vielen Quellen: Die Musiker verbinden traditionellen Cumbia und Reggae mit modernem Mestizo und peruanischen Chicha Sounds. Wild, ausgelassen und tanzbar – die ungewöhnliche Mischung geht direkt ins Herz.

Den Abschluss im Juli bildet Ina Forsman am Freitag, 23. Juli. Die preisgekrönte finnische Sängerin und Songwriterin fasziniert mit ihrer kraftvollen, ausdrucksstarken und rauchigen Stimme. Sie interpretiert ihre selbst geschriebenen Lieder, welche einen Mix aus Soul, Blues, Jazz und R&B darstellen. Ihr Stil ist beeinflusst von Größen wie Etta James, Amy Winehouse, Joss Stone und Aretha Franklin. Ihre Bühnenpräsenz zieht das Publikum in den Bann und Ina Forsmans LiveShow zu sehen und zu hören, erinnert daran, wie sich gute Musik anfühlt.

Diese Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr und finden auf der trotzdemjetzt-Bühne beim Kulturzentrum neun am Hauptbahnhof statt. Tickets gibt es in der Tourist Information am Rathausplatz (Moritzstraße 19), im Westpark Ingolstadt, im Achtzig20 GmbH co. Schanzer Ludwig Store (Theresienstraße 13) sowie über www.eventim.de. Die genannten Projekte werden im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus „Neustart Kultur“ gefördert. (nr)

Weitere Informationen zum Kultursommer 2021 unter www.neun-ingolstadt.de.