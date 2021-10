Innenstadt Ingolstadt: Wer kommt, wer geht

In den vergangenen Monaten haben einige neue Geschäfte und Lokale in der Innenstadt von Ingolstadt eröffnet. Ein großer Leerstand gehört jetzt der Vergangenheit an. Und es kommen wieder mehr Besucher in die Altstadt. Liegt es an den gesenkten Parkgebühren?

Ein großer Leerstand in der Ingolstädter Innenstadt ist seit Anfang September Geschichte. Viele Jahre lang war das ehemalige C&A-Gebäude in der Ludwigstraße leer gestanden. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen des Ingolstädters Jürgen Kellerhals die Immobilie gekauft und auf Vordermann gebracht. Jetzt hat dort die Galerie 35 eröffnet. Dahinter verbergen sich zwei Geschäfte und ein Café. Zum einen befindet sich dort jetzt im Untergeschoß der Schwarzmarkt, ein Kaufhaus, das es in Ingolstadt bereits gibt, und zwar in der Friedrichshofener Straße. Zum anderen sind jetzt in den Schaufenstern auch wieder Hosen, Pullover und Hemden von Markenherstellern ausgestellt. Im Erdgeschoß des Gebäudes ist nämlich G-Fashion eingezogen. Allerdings ist noch nicht das ganze Gebäude vermietet, einige Areale werden noch nicht genutzt.

Die Galerie 35 ist ins ehemalige C&A-Gebäude eingezogen. Foto: Luzia Grasser

Die ehemalige Kaufhof-Filiale in Ingolstadt steht noch immer leer

Gerade der östliche Bereich der Fußgängerzone wirkte einige Zeit mitunter wie ausgestorben. Denn nicht nur das C&A-Gebäude stand leer, sondern gleich daneben auch die Kaufhof-Filiale, die noch deutlich mehr Fläche hat. Die hatte im Oktober vergangenen Jahres geschlossen. Doch auch hier will der Eigentümer, die Signa-Gruppe von René Benko, umbauen und dann irgendwann eröffnen.

In der Theresienstraße hat Augustiner ein Wirtshaus eröffnet. Foto: Luzia Grasser

Viele Künstlerinnen und Künstler sind in der Fußgängerzone in Ingolstadt zu finden

Die anderen leeren Schaufenster in der Fußgängerzone sind mittlerweile auch gar nicht mehr so leer, selbst wenn sich bislang keine neuen Geschäfte angesiedelt haben. Hinter einigen haben – wenn auch nur zeitweise – Künstler eine neue Unterkunft gefunden. Dazu gehört der ehemalige Esprit-Laden in der Ludwigstraße. Bis zum vergangenen Wochenende war dort unter dem Titel „analog“ eine Ausstellung verschiedener Ingolstädter Künstler zu sehen, Besucher konnten auch interaktiv in den Räumen mitwirken.

Im ehemaligen Salamander-Haus gibt es Kunst zu kaufen. Foto: Luzia Grasser

Auch das Salamander-Haus fast gegenüber steht schon seit März 2020 Zeit leer. Dort ist mittlerweile auch die Kunst eingezogen. 46 Mitglieder des Berufsverbandes Bildender Künstler und Künstlerinnen Oberbayern Nord und Ingolstadt (BBK) stellen dort ihre Werke zum Verkauf. Wo einst Schuhe in den Schaufenstern standen, stehen noch bis Ende November Skulpturen, Zeichnungen und Gemälde von Kunstschaffenden aus der Region.

Die Augustiner-Brauerei hat ein Wirtshaus in Ingolstadt eröffnet

Auch in der Gastro-Szene hat sich während der Corona-Zeit einiges getan. So ist das TinTin aus der Theresienstraße verschwunden, stattdessen gibt es dort jetzt die Hamburgerei. Nur ein paar Meter weiter hat die Augustiner-Brauerei den Theresienhof eröffnet. Zwei Jahre lang hatten die Münchner das Illinger-Haus umgebaut, jetzt gibt es dort bayerische Küche in der Fußgängerzone. Auch in das ehemalige McDonald’s-Gebäude in der Moritzstraße ist ein neues Restaurant eingezogen. Im Wagyu gibt es koreanische Spezialitäten.

In-City-Vorsitzender: Parkgebühren helfen der Innenstadt

Mit gemischten Gefühlen schaut Thomas Deiser, Vorsitzender des Innenstadt-Vereins In-City, auf die Entwicklungen in der Altstadt. Zum einen berichtet er, dass die Besucherfrequenz im September deutlich höher lag als im vergangenen Jahr – sogar höher als 2019, als Corona noch nicht zu erahnen war. Jedoch profitieren offenbar nicht alle Händler davon. Deiser berichtet, dass deren Erfahrungen in den vergangenen Wochen durchaus unterschiedlich waren. Weshalb die Innenstadt in diesem Jahr aber offenbar attraktiver ist für viele Besucher als noch in den Vorjahren, dafür hat Deiser eine Erklärung: die gesenkten Parkgebühren. Denn seit 1. Juni und noch bis Ende Oktober ist die Gebühr in der Theater-, Schloss- und Münstertiefgarage in den ersten drei Stunden halbiert worden – von zwei auf einen Euro pro Stunde. Seitdem habe er selbst keine einzige Klage mehr über zu teures Parken gehört. „Das ist schon sehr angenehm“, sagt Deiser. Die Galerie 35 sieht er als sehr gute Ergänzung zum bisherigen Sortiment der Fußgängerzone. Gerade an derem östlichen Ende sei „das Gold wert“.

Beim Innenstadtprozess in Ingolstadt gibt es 25 konkrete Projekte

Die Stadt Ingolstadt hat in diesem Jahr damit begonnen, 25 konkrete Projekte, die im Rahmen des Innenstadtprozesses entwickelt worden waren, umzusetzen. Dazu zählt unter anderem, dass verstärkt Kunst und Kultur einen Raum in der Innenstadt finden sollen. Auch Straßenmusik und Wasserspiele sollen die Innenstadt aufwerten. Zudem soll die Stadt grüner werden, mit mehr Bäumen und Pflanzen.