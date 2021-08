Jugendliche aus Ingolstadt bekommen Graffiti-Stipendium

Zwei Jugendliche aus der Region erhalten zehn Monate lang kostenlos Spraydosen für legale Graffitis. Wie sich Jugendliche aus dem Raum Ingolstadt um die Stipendien bewerben können.

In der regionalen Graffitiszene rührt sich was. Zuletzt wurde an einer Ingolstädter Schule der dortige Fahrradkeller gestaltet, während der „La Tour de Schmierage“ wurden mehr als ein Dutzend Wände und Fassaden mit Kunstwerken bemalt und der wöchentliche Graffiti-Workshop im Jugendkulturzentrum Fronte 79 ist rege besucht.

Um die Talent- und Nachwuchsförderung für die graffitibegeisterte Nachwuchsszene weiter auszubauen, bietet das Jugendkulturzentrum Fronte79 jetzt erstmals ein Graffiti-Stipendium fur zwei junge Künstler oder Künstlerinnen aus Ingolstadt und der Region 10 an. Für das Stipendium können sich alle interessierten Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren aus Ingolstadt und der Region 10 (Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen) mit einem aussagekräftigen Foto oder Video eines bereits bestehenden und selbst gestalteten legalen Graffiti bei der Fronte 79 bewerben.

Sprayer aus Ingolstadt erhalten Graffiti-Stipendium

Eine Jury, bestehend aus Fronte79 und MOIN-Design, trifft die Entscheidung über die Vergabe der beiden Stipendien. Die beiden geförderten Jugendlichen erhalten für zehn Monate je Monat ein Paket mit je zwölf Spraydosen. Die einzige Anforderung: Mit den Dosen muss regelmäßig an den legalen Ingolstädter Flächen neue Graffitikunst entstehen und der Fortschritt in Videos und Fotos dokumentiert werden. Das zehnmonatige Stipendium wird aber nicht nur materiell durch Spraydosen, sondern auch inhaltlich-künstlerisch durch die Fronte 79 und den Graffiti-Künstlern von MOIN Design unterstützt. Jeweils zum Ende des Stipendiums ist eine Ausstellung und Dokumentation der Kunstwerke geplant. (nr)

Aussagekräftige Bewerbungsbilder und/oder Video sind bis spätestens 12. September per E-Mail an fronte@sjr-in.de zu schicken.