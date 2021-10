Katastrophenschutzübung: Ingolstadt probt den Ernstfall

Am kommenden Samstag sind in ganz Ingolstadt Rettungskräfte bei einer Katastrophenschutzübung im Einsatz.

Heulende Sirenen, Blaulicht und jede Menge Polizisten und Rettungskräfte, die mit eingeschaltetem Martinshorn durch die Stadt fahren – dieses Bild wird sich den Ingolstädterinnen und Ingolstädtern am kommenden Samstag, 23. Oktober, bieten. Während des ganzen Tages proben die Einsatzkräfte den Ernstfall bei einer Katastrophenschutz-Vollübung.

600 Einsatzkräfte sind in Ingolstadt bei der Katastrophenschutzübung vor Ort

An die 600 Einsatzkräfte werden dabei sein, dazu Statisten und rund 60 Fahrzeuge von Feuerwehren, Hilfsorganisationen, der Polizei, des Technischen Hilfswerks und der Bundeswehr. Von einer „der bisher größten Übungen der Region“ spricht Josef Huber, Leiter des Amts für Brand und Katastrophenschutz in Ingolstadt. Los geht es um 8 Uhr, zu Ende sein soll die Übung gegen 16 Uhr.

Beginn der Übung in Ingolstadt ist um 8 Uhr

Neben realen Übungsdarstellungen und Szenarien müssen auch mehrere fingierte Einsatzorte von der Führungsgruppe Katastrophenschutz bewältigt werden. Übungsbeginn ist um 8 Uhr, die Alarmierung der Feuerwehren und Hilfsorganisationen wird an die Übungslage anwachsend angepasst. „Das bedeutet, dass im Laufe des Vormittags viele Feuerwehrsirenen im ganzen Stadtgebiet zu hören sein werden“, erklärt Huber. Ebenfalls können Sirenen, Lautsprecherdurchsagen und die Warn-App NINA zur Warnung der Bevölkerung für Übungszwecke eingesetzt werden. Vor allem im Bereich der Schlosslände und des Probierlwegs in Ingolstadt kann es durch das hohe Aufkommen an Einsatzkräften und Fahrzeugen zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen kommen.

Eine Großübung findet in Ingolstadt etwa alle sechs bis sieben Jahre statt

Wie Huber erklärt, findet eine Übung in dieser Größenordnung nur rund alle sechs bis sieben Jahre statt. Diesmal liegt sie jedoch – wegen Corona – schon länger zurück. Zwar ist der Schwerpunkt der Übung das Stadtgebiet von Ingolstadt, doch kann es auch Alarmierungen von Rettungskräften aus den umliegenden Landkreisen geben. (rilu/nr)