Klenzepark Ingolstadt: Mehr Streifen, früheres Alkoholverbot

Aufgrund diverser Vorgänge steht der Klenzepark in Ingolstadt unter mehr Beobachtung.

In einem Sicherheitsgespräch zwischen der Stadt Ingolstadt als Ordnungsbehörde und der Polizeiinspektion Ingolstadt wurde die Zunahme der Vorfälle im Klenzepark in den vergangenen Wochen thematisiert. Seit vergangenem Wochenende gilt ein früheres Alkoholverbot. Außerdem wird häufiger kontrolliert.

Im Klenzepark war es vermehrt zu Problemen mit Gruppen gekommen, die sich zum Feiern getroffen haben. Alkoholkonsum führte vielfach zu einer Missachtung der Corona-Infektionsschutzregeln. Darüber hinaus hat die Polizei seit Mitte Juni rund 40 Vorfälle im Klenzepark und in dessen Umfeld inklusive des nördlichen Donau-Ufers registriert. Darunter waren Einsätze, die wegen stark alkoholisierter Personen notwendig wurden, aber auch Sicherheitsstörungen und Straftaten wie Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Eigentumsdelikte.

Alkoholkonsum führte im Klenzepark vermehrt zu Missachtung der Corona-Regeln

„Ingolstadt ist eine liberale Großstadt und ich habe viel Verständnis, gerade für junge Menschen, die nach dem Corona-Winter den Sommer draußen genießen wollen. Ich werde es aber nicht akzeptieren, dass sich im Klenzepark ein Brennpunkt für Straftaten, Vandalismus und Randale entwickelt. Dem werden wir einen Riegel vorschieben. Die Menschen müssen sich im Klenzepark sicher fühlen können. Mit der Polizei haben wir uns daher auf ein konsequentes und rasches Vorgehen verständigt“, fasst Oberbürgermeister Christian Scharpf das Ergebnis des Gesprächs zusammen.

Die Polizei setzt demnach ihre bereits in den vergangenen Wochen intensivierte Streifen- und Kontrolltätigkeit weiter fort. Auch Kräfte der Bereitschaftspolizei werden weiter zur Unterstützung im Einsatz sein. Die Sicherheitswacht ist ebenfalls im Klenzepark unterwegs. Auch der kommunale Ordnungsdienst kündigt eine verstärkte Bestreifung des Areals an. Die Stadtverwaltung prüft zudem, an welchen Stellen des Parks die allgemeine Sicherheit mit zusätzlicher Beleuchtung verbessert werden kann und die Polizei prüft in diesem Zusammenhang, ob eine temporäre Videoüberwachung die Maßnahmen sinnvoll ergänzen kann. Das bestehende Alkoholverbot ab 22 Uhr wurde für den Klenzepark am Wochenende verlängert und gilt dort künftig bereits ab 18 Uhr.

Neben mehr Kontrollen durch Polizei und Ordnungsdienst gibt es nun auch ein Alkoholverbot

Das Alkoholkonsumverbot gilt für den Klenzepark und das anliegende wie auch das nördliche Donau-Ufer, täglich von 18 bis 6 Uhr. Das bereits seit Längerem bestehende Alkoholkonsumverbot für Innenstadt, Parkanlagen, Naherholungsgebiete und weitere Orte ist davon nicht betroffen und gilt unverändert von 22 bis 6 Uhr. (nr)