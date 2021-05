Konzertverein Ingolstadt startet „Festival der Nachholkonzerte“

Nach coronabedingter Zwangspause geht es beim Konzertverein in Ingolstadt wieder los. Den Auftakt macht die Lautten Compagney am 4. Juni – unter welchen Hygiene-Prämissen?

Nach sieben Monaten Zwangspause freut sich der Konzertverein Ingolstadt, nach Pfingsten wieder im Festsaal des Stadttheaters Konzerte veranstalten zu dürfen. Einen Inzidenzwert unter 100 vorausgesetzt, sind bis Ende der Saison vier Konzertabende als „Festival der Nachholkonzerte“ geplant.

Konzertverein Ingolstadt beginnt am 4. Juni mit erster Veranstaltung

Den Anfang macht am Freitag, 4. Juni, die Lautten Compagney mit der Sopranistin Dorothee Mields und dem Flötisten Stefan Temmingh und ihrem ebenso virtuosen wie heiteren Programm „Birds“ – Vögel der Barockmusik. Am Dienstag, 8. Juni, folgt ein Klavier-Recital mit dem deutsch-usbekischen Pianisten Michail Lifits und Werken von Schumann und Beethoven. Am Sonntag, 20. Juni, dann das junge dynamische Aris Quartett mit Streichquartetten von Schubert und Schulhoff. Krönenden Abschluss bildet am Sonntag, 4. Juli, der Startenor und „OPUS Klassik-Sänger des Jahres 2020“ Daniel Behle mit Schuberts „Schwanengesang“.

Die Konzerte finden um 18 Uhr und um 20.30 Uhr entsprechend dem vom Gesundheitsamt vorgegebenen Hygienekonzept statt. Die damals erworbenen Karten und zugeteilten Plätze haben dabei weiterhin Gültigkeit, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Wichtig sei, dass Besucherinnen und Besucher am Einlass einen Nachweis vorzeigen – entweder als vollständig geimpft, genesen oder als negativ getestet. Da alle Plätze personalisiert werden müssen, erfolgt der Verkauf von Restkarten vorerst nur nach telefonischer Reservierung, heißt es in dem Presseschreiben weiter. Wegen der sehr begrenzten Besucherzahl werden Kartenbesitzerinnen und -besitzer gebeten, die einen Termin nicht wahrnehmen können, ihre Plätze zur Verfügung zu stellen. (nr)

