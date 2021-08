Ingolstadt

vor 17 Min.

Kultur in Ingolstadt wird mit einer halben Million Euro gefördert

Gabriel Kobulashvili am Digitalklavier gibt per Kopfhörer einem einzelnen Zuhörer ein Straßenkonzert. Der Pianist ist Teil des Ingolstädter Kultursommers, der mit Hilfe der Bundesförderung und mit der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt als Sponsor die Möglichkeit erhält, nach langer Zeit des Stillstands wieder aufzutreten.

Plus Ingolstadt zaubert einen Kultursommer aus dem Hut und nutzt damit den maximalen Bundesförderbetrag. Welche Veranstaltungen es geben wird.

Von Manfred Dittenhofer

Veranstaltungen mit Zauberern fallen in das Ressort des Ingolstädter Kulturamtes. In diesem Fall aber hat das Kulturamt ganz einfach selbst gezaubert. Denn als im Frühjahr die Ausschreibung für einen Bundesfördertopf für Kulturveranstaltungen startete, blieb nicht viel Zeit, die Veranstaltungen anzumelden. Geklappt hat aber dann sogar, dass Ingolstadt die maximale Fördersumme in Höhe von 500.000 Euro erhält. Ermöglicht haben das viele helfende Hände und ein Programm, das einen fliegenden Start erlaubte. Das Bundesprogramm soll Künstlern nach der langen Zeit des Lockdowns wieder auf die Beine helfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen