Landesgartenschau: Das bleibt für Ingolstadt

Obwohl die Landesgartenschau in Ingolstadt zu Ende ist, profitieren die Menschen weiter davon. Landschaftssee, Wassergärten und -spielplatz sowie Apfelbaumwiese bestehen fort. Und was noch?

Die Landesgartenschau Ingolstadt ist zwar zu Ende, von der neuentstandenen Parkanlage im Ingolstädter Nordwesten wird die Stadt aber noch über Generationen hinweg profitieren können. Ziel der Gartenschau war es, die Wohn- und Lebensqualität im nordwestlichen Stadtteil Ingolstadts aufzuwerten und eine neue Grünanlage für Entspannung und Erholung zu entwerfen, heißt es in einer abschließenden Pressemitteilung der Verantwortlichen. Das Konzept, den zweiten Grünring zu stärken, Naherholung zu finden, eine Verbindung zu schaffen und die Artenvielfalt zu fördern, wird durch den 23 Hektar großen Dauerpark langfristig erhalten bleiben.

Wo sonst Gewerbe- und Siedlungsbauten vorherrschen, diene die öffentliche Parkanlage als Frischluftschneise und verbessere das Stadtklima für mindestens 25 Jahre, ist in der Pressemitteilung zu lesen. Bevor die Parkanlage im Frühjahr 2022 öffnet, laufen noch die umfangreichen Rückbauarbeiten der temporären Ausstellungsbeiträge. Viele Bereiche bleiben allerdings bestehen. Eine interaktive Übersicht der bleibenden Werte ist im Internet aufrufbar.

Landesgartenschau Ingolstadt: Es dreht sich viel ums Thema Landschaft

Der neuangelegte, 6100 Quadratmeter große Landschaftssee bleibt zum Beispiel erhalten. Umgeben von breiten Sitzstufen und barrierefreien Rampen ist der Landschaftssee auch für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer zugänglich. Er hat ein Fassungsvermögen von 9000 Kubikmeter und eine maximale Tiefe von 3,30 Meter. Im Süden der Parkanlage erschließt sich das Thema Wasser in Form von Wassergärten, die über Trittsteine, Düsen und Kaskaden erlebbar sind. Das Wasser verläuft über verschiedene Ebenen und Wasserhöhen und bietet Tieren einen geeigneten Lebensraum. Ein Teil der Wassergärten fungiert auch als vollbiologisches Reinigungssystem für den Landschaftssee. Zwischen Landschaftssee und Wassergärten liegt der über 3200 Quadratmeter große Wasserspielplatz mit Seilgängen, Netzbrücken, Trampolinen, Düsen und Wasserkanonen. Wenn das Wasser abgestellt ist, kann der Spielplatz auch bei kalten Temperaturen im Herbst und Winter bespielt werden.

Die Parkterrasse bildet das Zentrum der Parkanlage mit Möglichkeiten zum Sitzen und Verweilen. Der autofreie Piussteg verbindet den Landschaftspark mit dem östlichen Piusviertel. An der höchsten Stelle ist die Brücke 5,5 Meter hoch und bietet einen Weitblick über das Gesamtgelände. Als Teil des Ingolstädter Radschnellwegnetzes trägt der Steg zu einer Erleichterung der Infrastruktur und Beschleunigung der Fahrten bei. Der Steg ist auch bei Nacht zu sehen: Sowohl im Handlauf als auch in den Stützenköpfen wurde eine Beleuchtung verbaut.

Die Stadt Foshan zeigt traditionelle Skulpturen und Bauweisen aus China. Foto: Johann Hinrichs

Zwischen Feldern gelegen ist die Apfelbaumwiese. Die insgesamt 39 Apfelbäume bieten zahlreichen Tieren und Insekten Nahrung und Lebensraum. Auf der Apfelbaumwiese verteilte Spielskulpturen in Form einer Doppelhelix laden zum Entdecken und Entspannen ein. Das Kunstwerk „The Mirror“ von Christine Perseis hat die Stadt Ingolstadt erworben. Die blattförmige Skulptur, die zwischen Spielhügel und Apfelbaumwiese steht, spiegelt die Umwelt und die Umgebung wieder. Nachts wird das Kunstwerk von selbst erzeugtem Strom durch Solarmodule hinterleuchtet. Den höchsten Punkt der Dauerparkanlage markiert der Spielhügel im Norden. Er besteht aus zwei Hügeln, die über einen Fußgängersteg miteinander verbunden sind. Unterhalb können Kinder mit und ohne Handicap toben: Ein mit Rollstuhl befahrbares Trampolin, Seile zum Hangeln, ein kugelig angelegter Spielbereich mit federndem Bodenbelag, ein Guck-Rohr und Trichtertelefone stehen zur Verfügung.

Ingolstadts Partnerstädte präsentieren sich weiterhin

In den Partnerstadtgärten findet sich auch zukünftig Gartenkunst aus aller Welt. Die sechs Partnerstädte haben ihre Gärten selbst geplant, um ein Stück ihrer Heimat nach Ingolstadt zu bringen. So zeigt der Garten der Stadt Kragujevac die Form eines traditionell serbischen Teppichs, im Garten des russischen Moskaus ist die radial-ringförmige Struktur der Stadt zu bewundern. Kirkcaldy hat seinen Garten in Anlehnung an die schottische Nationalflagge und -blume angelegt, der Garten aus Murska Sobota ist dem dortigen Stadtpark nachempfunden. Die Stadt Foshan zeigt traditionelle Skulpturen und Bauweisen aus China, das polnische Opole präsentiert mit seinem Garten sein bekanntes Amphitheater. Das fast sieben Meter hohe Kunstwerk „Entfaltung im Raum“ aus Cortenstahl von Reinhard Scherer ist im südlichen Geländeteil platziert und greift die Formensprache der Planung des Gartenschaugeländes auf.

Ebenfalls bleiben in der Parkanlage vorerst der Nachhaltigkeitsparcours, der an elf Stationen über die Themen Nachhaltigkeit, Mobilität und Energie informiert, der Garten des Igels Hortus Ericii sowie das Weidentipi des Beitrags des Bund Naturschutzes Kreisgruppe Ingolstadt erhalten. Auch die Anlage des Beitrags des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz bleibt bestehen, hierfür ist die Verpachtung an einen örtlichen Imkerverein geplant. In den Gärten der Region werden weiterhin die Gemeinsamkeiten und die Vielfalt der Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm und der Stadt Ingolstadt präsentiert. Und auch der Aktionsplatz mit seinen Gräserbeeten, die Workout Station sowie der Grillplatz können künftig genutzt werden. (nr)