Landesgartenschau Ingolstadt: Mit der Rikscha durchs Blumenmeer

Plus Halbzeit bei der Landesgartenschau in Ingolstadt: Bislang sind 175.000 Besucher aufs Gelände neben dem Westpark gekommen.

Zuerst stutzte Michaela Kaniber, als ihr der Platz in der Rikscha angeboten wurde. Dann stieg sie lachend an die Seite von Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf. Aus dem Rundgang über das Gelände der Landesgartenschau 2020 wurde eine Rundfahrt – zumindest für die beiden.