Ingolstadt

vor 17 Min.

Landesgartenschau in Ingolstadt: Fitness-Wettbewerb

Die Landesgartenschau in Ingolstadt läuft seit ende April.

Die Landesgartenschau in Ingolstadt ruft Freizeitsportler zum sportlichen Wettstreit auf. Was geplant und was unter anderem zu gewinnen ist.

Die Landesgartenschau in Ingolstadt wird zur sportlichen Bühne: Von Juni bis September messen sich Freizeitsportler auf dem weitläufigen Gelände hinter dem Westpark an vier Samstagen auf Indoor Cycling Bikes. Je zwei Zweierteams radeln dabei 30 Minuten um die Wette – jedes Watt zählt. Auf die Gewinner der sportlichen Auseinandersetzungen von Tages- und Gesamtwertung warten attraktive Preise, unter anderem Gutscheine von Fahrrad- und Sportgeschäften sowie für die Ingolstädter Bäder. Die Termine sind folgende: 12. Juni, 10. Juli, 14. August und 11. September. Teilnehmen können Frauen-, Männer- und Mixed-Teams, die Anmeldung ist jetzt unter sw-i.de/powerbike möglich. Der Eintritt auf die Landesgartenschau ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich kostenlos. Veranstalter des Wettbewerbs sind die Stadtwerke und der Lifepark Max. (nr) Lesen Sie auch: Beim Überholen Kontrolle verloren: Motorradfahrer stirbt bei Hohenwart

