Landesgartenschau in Ingolstadt: Hereinspaziert ins Kräuterzimmer

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neuburg-Schrobenhausen zeigt sich auf der Landesgartenschau in Ingolstadt. Welches Thema er dabei präsentiert.

Bald präsentiert sich auch der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neuburg-Schrobenhausen auf der Landesgartenschau in Ingolstadt. „Kräuter für alle Sinne“ heißt das Thema, das vom 19. bis 25. Juli am Stand der oberbayerischen Gartenbauvereine präsentiert wird.

Landesgartenschau in Ingolstadt: Kreisverband für Gartenbau und Landespflege präsentiert sich

Im Beitrag Nr. 76 „Zimmer frei“ erwarten die Besucher verschiedenste Attraktionen, darunter eine besondere Ausstellung ausgewählter Heil- und Gewürzkräuter für den Garten. Die blühenden und duftenden Kräuter präsentieren sich in verschiedensten, ungewöhnlichen Pflanzgefäßen um einen großen Holztisch. Auf der Aktionsfläche vor dem Pavillon geht es um das Thema Verwendung und Verarbeitung von Rosmarin, Thymian, Salbei, Ringelblume, Spitzwegerich, Lavendel und Rose. Vorführungen zur Verarbeitung der Kräuter zu kulinarischen Köstlichkeiten wie aromatischen Ölen, Essigen und besonderen Salzmischungen sollen zum Nachmachen anregen. Ein weiterer Schwerpunkt der Vorführungen und Beratungen ist die Verwendung von Heilkräutern in Hausapotheke und Naturkosmetik. Ölauszüge, Salben, Tinkturen und Teemischungen lassen sich sehr leicht selbst herstellen, wenn man weiß wie. Am Stand des Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen gibt es in dieser Ausstellungswoche kompetente Beratung und erprobte Rezepturen.

Im Rosenmonat Juli darf auch die Rose als duftende Bereicherung des Spezialitäten-Sortiments nicht fehlen. Selbst angesetzte Köstlichkeiten wie Rosenblütensirup, Rosenlikör und Rosenblütenessig strahlen in leuchtendem Rot und locken mit verführerischem Duft.

Auch für jüngere Gartenschaubesucher ist in dieser Woche einiges geboten. Die Jugendbeauftragten der Gartenbauvereine des Landkreises bieten abwechslungsreichen Spaß mit einer Rate-Rallye durch die Garten-Zimmer des Lehrgartens und verschiedenen Bastel- und Pflanzaktionen. Die kleinen Pflänzchen können dann mit nach Hause genommen und zum Blühen gebracht werden. (nr)