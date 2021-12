Ingolstadt

"Landmarks" in Ingolstadt: Von der Schmiererei zum Kunstwerk

Plus Beim Projekt „Landmarks“ werden Gebäudefassaden in Ingolstadt von renommierten internationalen Künstlern gestaltet. Wie die Idee entstanden ist und was die Graffiti-Szene damit zu tun hat.

Von Dorothee Pfaffel

Einst galten sie als kriminelle Schmierereien, heute sind sie Kunst: Graffitis. Ganz offiziell zieren sie Gebäudefassaden in Großstädten wie Berlin oder Hamburg. Doch auch in Ingolstadt sind die großflächigen Bilder längst angekommen. Im Rahmen des Projekts „Landmarks“ sollen ab 2022 internationale Künstler Fassaden in farbenfrohe Kunstwerke verwandeln und so die Wahrnehmung der Stadt positiv beeinflussen.

