Ingolstadt

„Lights of Europe“ 2021: Audi Sommerkonzerte markieren ein Zeichen

Plus 5000 Besucherinnen und Besucher der Audi-Sommerkonzerte erlebten ein vielseitiges, inspirierendes Konzertprogramm. Nach einem nahezu kulturlosen Corona-Jahr ein bemerkenswertes Zeichen am Kulturhimmel.

Von Elke Böcker

Wer Mozarts „Requiem“ und Falcos „Rock Me Amadeus“ in einem Stück zusammenbringt, muss schon über eine sehr profunde Musikalität verfügen, zugleich eine überaus musikantische Ader sein eigen nennen. Die sieben Musiker der Berliner und Wiener Philharmoniker im Ensemble Philharmonix erwiesen sich in einem sonnigen Zeitfenster am Nachmittag im Klenzepark als ziemlich waghalsige, überaus unterhaltsame Grenzgänger. Die musikalischen Abenteuer mit Melodien, „die Sie wahrscheinlich fast alle kennen, aber so sicher noch nie gehört haben“, brachten Klassik, Jazz, Rock und Pop locker unter einen Hut.

