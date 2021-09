Ingolstadt

Luminous-Festival: Lichtshow in Ingolstadt startet am Donnerstagabend

Der Herzogskastens, in dem die Stadtbücherei Ingolstadt beheimatet ist, wird zur Leinwand für die Lichtinstallation, die bis Sonntag zu sehen ist.

Plus Zehn Projektoren verwandeln die Fassaden der Gebäude rund um den Theaterplatz in Ingolstadt ein Blütenmeer. Das Luminous-Festival geht noch bis zum Wochenende.

Von Luzia Grasser

Ganz langsam öffnet sich die Blüte. Dazu leise Sphärenklänge und Vogelgezwitscher. Wer bis Sonntagabend zwischen 20.30 und 23 Uhr den Theaterplatz in Ingolstadt überquert, der fühlt sich in einen Urwald versetzt. In einen Urwald aus Licht. Bis Sonntag ist die Lichtkunst des polnischen Künstlers Robert Sochacki zu sehen.

