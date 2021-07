Mann fordert Polizisten in Ingolstadt auf, ihn zu erschießen

Polizisten in Ingolstadt haben es mit einem Betrunkenen zu tun, der sie beleidigt, bespuckt und in die Hand beißt. Außerdem fordert er die Beamten auf, ihn zu erschießen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen Mitternacht, wurden Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt zu einem vermeintlichen Streit in die Schutterstraße gerufen. Vor Ort wurden zwei 24-jährige Männer angetroffen, Straftaten waren jedoch nicht feststellbar, teilt die Polizei mit. Einer der beiden Männer war jedoch derart alkoholisiert, dass er von seinem Begleiter gestützt werden musste. Der alkoholisierte Mann zeigte sich den Beamten gegenüber von Beginn an aggressiv und kam der Aufforderung, nach Hause zu gehen, nicht nach.

Ingolstadt: Betrunkener beleidigt Polizisten

Im weiteren Verlauf begann der Mann schließlich, die Beamten zu beleidigen und sie zu bespucken. Zudem biss er einen Beamten in die Hand und versuchte die Beamten zu treten. Der 24-Jährige wurde schließlich zur Behandlung seines Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht, da er am Ende die Beamten auch noch aufforderte, ihn zu erschießen. Er muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten. (nr)