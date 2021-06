Mann lockt Kind in Ingolstadt zu seinem Auto: Polizei bittet um Mithilfe

Unter einem Vorwand hat ein Unbekannter am Sonntag ein Kind zu seinem Wagen gelockt. Die Mutter des Jungen erkannte die Situation - dann flüchtete der Mann.

Gegen 21 Uhr am Sonntag hatte der Mann den Vierjährigen am Kinderspielplatz „Pfitznerstraße“ in Ingolstadt angesprochen und ihm Schokolade versprochen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte dies die Mutter des Jungen allerdings und ging dazwischen. Der Unbekannte flüchtete schließlich.

Mann spricht Kind an: Polizei Ingolstadt sucht nach dem Wagen

Die Polizei Ingolstadt sucht mit Hochdruck nach dem Auto, vermutlich einem dunklen Seat Ibiza älterer Bauart mit dem Teilkennzeichen UL- für den Zulassungsbezirk Ulm/ Alb-Donau-Kreis. Die Fahndung blieb bisher ohne Erfolg, heißt es weiter.

Der Kinderansprecher ist etwa 35 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, schlank, hat einen dunkleren Teint sowie einen Dreitagebart mit Kinnbart. Der Mann trägt nackenlange, dunkle Haare, die oberhalb der Ohrlinie zu einem Pferdeschwanz gebunden und unterhalb davon rasiert sind.

Er trug zum Zeitpunkt des Vorfalls eine dünne, grau-grüne und auffallend lange Jacke, die an den Oberarmen mit gelben Ringen bemustert war.

Die Polizei hat ihre Präsenz, gerade im Bereich von Kinderspielplätzen, erheblich verstärkt und bittet alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, verdächtige Wahrnehmungen sofort über den Notruf 110 zu melden. (nr)