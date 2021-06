Mann spricht Kinder in Ingolstadt an: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein Mann hat in Ingolstadt Kinder angesprochen und wollte sie offenbar in sein Auto locken. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Nachdem in Ingolstadt ein zunächst Unbekannter am vergangenen Sonntag offenbar ein Kind in sein Fahrzeug locken wollte, konnte am Montagabend nach intensiver Fahndung ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Gegen 21.30 Uhr war aufmerksamen Zeugen der Verdächtige aufgefallen, als er sich erneut in der näheren Umgebung des Spielplatzes an der Pfitznerstraße aufgehalten hatte, teilt die Polizei mit. Die daraufhin sofort alarmierte Polizei konnte den 25-jährigen, in Ingolstadt wohnenden Mann noch vor Ort festnehmen.

Kinderansprecher in Ingolstadt: Haftbefehl gegen 25-Jährigen

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen gegen den Festgenommenen übernommen. Wegen des Verdachts der versuchten Entziehung Minderjähriger hat die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt einen Haftbefehl beantragt. Der Verdächtige soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. (nr)

Lesen Sie dazu auch