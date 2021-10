Marmelade, Fisch und Kücherl: Es ist wieder Herbstmarkt im Bauerngerätemuseum Hundszell

Im Bauerngerätemuseum in Hundszell findet wieder der traditionelle Herbstmarkt statt. Dabei bietet sich heuer auch zum letzten Mal die Möglichkeit, die Sonderausstellung zu besuchen.

Vor dem Abschluss seiner diesjährigen Ausstellungssaison herrscht im Bauerngerätemuseum Hundszell noch einmal Hochbetrieb – mit Markt, Musik und der Möglichkeit zum Ausstellungsbesuch. Beim traditionellen Herbstmarkt bieten am Sonntag, 24. Oktober, Direktvermarkter aus der Region von 10 bis 17 Uhr eine große Auswahl feil.

Herbstmarkt im Bauerngerätemuseum in Hundszell: Auch Sonderausstellung öffnet

Das Angebot reicht von Hirschsalami über Räucherfisch und Säfte bis hin zu Marmeladen. Dazu gibt es herbstliches Kunsthandwerk, Schmuck für Haus und Garten, Drechselware, handgefertigte Seifen oder wärmende und schmückende Textilien. Im Angebot sind nach Angaben des Museums auch kleine Kunstwerke aus Zinn und ausgefallener Schmuck. Mit vor Ort ist auch der Backservice der Landfrauen mit seinen hausgemachten Kücherln. Die Stände verteilen sich auf Hof, Garten und die beheizte Halle. Dort sorgen ab 13 Uhr zwei Volksmusikgruppen für Unterhaltung mit gemütlicher Hausmusik.

Nicht zuletzt bietet der Markt eine der letzten Gelegenheiten, die Sonderausstellungen zu besuchen, die am 31. Oktober zusammen mit der Jahressaison enden werden: Die Fotoschau „Hans – Eine kleine Geschichte vom Glück“, die kunstvollen Handarbeiten, gefertigt mit „Nadel und Faden“ und die Erinnerung an den großen Ingolstädter Zitherbauer Ernst Volkmann. Der Herbstmarkt am 24. Oktober ist bei freiem Eintritt von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es ist die 3G-Regel zu beachten, die auch generell für einen Besuch des Museums gilt. Innerhalb der Gebäude gilt Maskenpflicht. (nr)

Weitere Informationen unter www.ingolstadt.de/bauerngeraetemuseum oder telefonisch unter der Nummer 0841/305-1885.