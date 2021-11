Ingolstadt

vor 37 Min.

Mehr Licht soll den Klenzepark in Ingolstadt sicherer machen

Plus Der Klenzepark in Ingolstadt hat sich gerade während der Sommermonate zu einem Brennpunkt entwickelt, in dem es viele Schlägereien gab. Jetzt sollen dunkle Ecken heller werden

Von Luzia Grasser

Schlägereien, Berge von Müll und viele Jugendliche, die gerade alkoholisiert für jede Menge Ärger sorgten – so stellte sich die Lage im Klenzepark im vergangenen Sommer dar. Bars und Clubs waren noch geschlossen, aber größere Gruppen durften sich nach dem Ende der Coronabeschränkungen bereits wieder treffen. Und das taten sie – vor allem bei warmem Wetter – gerne im Klenzepark. „Im Sommer spitzte sich die Situation im Klenzepark zu“, resümiert die Polizei im Nachhinein. Besonders an den Wochenenden sei es dabei zu Sicherheitsstörungen und Straftaten gekommen, einige der zumeist jugendlichen Störer gingen auch Polizei und Rettungskräfte an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen