Mehrere Attacken im Ingolstädter Klenzepark: Polizei sucht Zeugen

Im Klenzepark Ingolstadt haben Unbekannte in drei Fällen andere Menschen angegriffen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Dienstagabend kam es im Klenzepark Ingolstadt zwischen 21.30 und 22.30 Uhr zu drei körperlichen Auseinandersetzungen. Zunächst wurde laut Polizei ein 19-jähriger Ingolstädter, der sich mit Bekannten am Bachlauf im Klenzepark aufhielt, von einem Unbekannten mit einem Faustschlag und mit Tritten attackiert. Der 19-jährige Schüler wurde mit Verdacht auf eine Gesichtsverletzung ins Krankenhaus gebracht. Der Täter war mit drei oder vier weiteren Personen unterwegs. Vorausgegangen war nach bisherigen Erkenntnissen ein Streit, weil die Unbekannten von dem 19-Jährigen eine Zigarette haben wollten.

Polizeieinsatz in Ingolstadt: Mehrere Attacken im Klenzepark

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die eingesetzten Beamten weiterhin einen verletzten 34-Jährigen fest, der sich mit Bekannten in der Nähe des Spielplatzes aufgehalten hatte. Der Mann gab an, dort ebenfalls von drei unbekannten Männern mit Schlägen traktiert worden zu sein. Der 34-Jährige war leicht verletzt, eine medizinische Versorgung lehnte er ab.

Eine Zeugin teilte danach noch eine weitere Körperverletzung mit. Sie habe kurz zuvor gesehen, wie ein bislang unbekannter Geschädigter aus einer Gruppe von fünf bis sechs Personen angegriffen und geschlagen worden sei. Weder die Täter noch das Opfer war jedoch noch anzutreffen.

Polizei ermittelt nach Angriffen im Klenzepark Ingolstadt

Die Polizeiinspektion Ingolstadt hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Tatzusammenhang. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefon 0841/9343-2222 bei der Polizeiinspektion Ingolstadt zu melden. Bereits am Nachmittag war die Polizei immer wieder im Klenzepark präsent, da sich angesichts der milden Temperaturen gerade entlang des Bachlaufs vermehrt Personen- und Schülergruppen bildeten. Zu besonderen Vorkommnissen kam es in diesem Zusammenhang jedoch nicht. (nr)