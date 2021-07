Messerstiche: 18-Jähriger wird in Ingolstadt schwer verletzt

Bei einer Messerstecherei ist in Ingolstadt ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Gegen einen 17-Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf versuchten Mord ermittelt.

Ein 18-Jähriger ist am Sonntagfrüh gegen 1.40 Uhr in der südlichen Altstadt durch Messerstiche schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei bestand aber keine Lebensgefahr. Am Sonntagnachmittag wurde ein Verdächtiger festgenommen. Der 17-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der 18-Jährige aus Ingolstadt wurde durch die Messerstiche schwer am Rücken verletzt

Laut Polizei waren in der Nacht auf Sonntag zwei Gruppen aus bislang unbekannten Gründen aneinander geraten. Dabei stach ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge der 17-Jährige aus dem Kreis Pfaffenhofen mit einem Messer auf seinen Kontrahenten aus Ingolstadt ein. Der 18-Jährige wurde durch die Stiche am Rücken schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Nach dem Ermittlungen der Polizei hat sich der Verdacht gegen den 17-Jährigen erhärtet und er konnte am Sonntagnachmittag in seiner Wohnung festgenommen werden. Der Auszubildende sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt. (nr)