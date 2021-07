Ingolstadt

Mit einem Hammer: Unbekannte wollten in Juweliergeschäft in Ingolstadt einbrechen

Unbekannte haben am Donnerstag versucht, in einen Juwelierladen in der Ingolstädter Innenstadt einzubrechen. Sie nutzten einen Hammer, um die Scheibe einzuschlagen.

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr versucht, in ein Juweliergeschäft am Rathausplatz in Ingolstadt einzubrechen. Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft in Ingolstadt: Kripo sucht Zeugen Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Tatverdächtigen dabei mit einem Fäustel - einem Hammer - die Schaufensterscheibe des Ladens einzuschlagen. Nachdem ihnen das nicht gelang, heißt es weiter, brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten nach derzeitigen Erkenntnissen zu Fuß in Richtung Josef-Ponschab-Straße. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit dem oben genannten Einbruchversuch stehen könnten, unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden. (nr)

