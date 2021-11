Musik als grenzenlose Spielfläche: Younee bei den Jazztagen in Ingolstadt

Plus Younee zeigt bei den Ingolstädter Jazztagen 2021 eine überwältigende Improvisationskraft. Über eine Spielweise, die geprägt ist von Inspiration, Leidenschaft und Emotionalität.

Es war ein insgesamt glanzvoller Auftritt von Younee bei den Ingolstädter Jazztagen, der das Publikum in der Westpark-Event-Arena restlos begeistern konnte. Die aus Südkorea stammende und seit einigen Jahren in Deutschland lebende Pianistin, Komponistin und Singer-Songwriterin versteht es, ihre schier eigene Musik zu kredenzen. Dabei ist ihre Spielweise geprägt von Inspiration, Leidenschaft und auch von Emotionalität.