Mutter und zwei Töchter werden bei einem Brand in Ingolstadt verletzt

Ein auf dem Herd vergessener Topf ist in Ingolstadt in Brand geraten. Bei dem Feuer wurden eine 32-Jährige und ihre beiden Töchter verletzt. Jetzt ermittelt die Kripo.

Nach dem Brand in einer Wohnung in der Münzbergstraße in Ingolstadt am vergangenen Freitag wurden eine 32-jährige Frau und zwei ihrer Kinder verletzt. Jetzt ermittelt die Kripo. Kurz nach 16 Uhr waren die Rettungskräfte über den Brand dem Mehrfamilienhaus in der Ingolstädter Altstadt informiert worden. Offenbar war in der Küche ein Brand ausgebrochen.

Die Frau aus Ingolstadt hatte einen Topf auf dem Herd vergessen

Die 32-jährige Wohnungsinhaberin hatte einen Topf auf dem Herd vergessen, der nach ersten Erkenntnissen Feuer gefangen und den Brand verursacht hatte. Die Mutter konnte sich und ihre Kinder laut Polizei eigenständig in Sicherheit bringen. Sie erlitt eine schwere Rauchvergiftung und musste stationär behandelt werden. Ihre vier- und fünfjährigen Töchter wurden jeweils leicht verletzt und ambulant behandelt. Lebensgefahr bestand in keinem Fall.

Bei dem Feuer in Ingolstadt war ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro entstanden

An der Wohnung entstand schätzungsweise ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Die Kripo ermittelt wegen wegen fahrlässiger Brandstiftung. (nr)