Nach fünf Jahren: Chefdirigent Ruben Gazarian verlässt das GKO Ingolstadt

Plus Ruben Gazarian ist ab der Spielzeit 2021 Generalmusikdirektor des Theaters Altenburg Gera – er verlässt damit das Georgische Kammerorchester Ingolstadt als Chefdirigent.

Über fünf Jahre hat Ruben Gazarian die künstlerischen Geschicke des Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt, kurz GKO, als Chefdirigent geleitet und das Orchester in künstlerischer Sichtweise enorm weiterentwickelt. Auftritte bei großen Festivals etwa in der Elbphilharmonie, beim Schleswig Holstein Festival oder auch gefragte CD-Einspielungen stehen für sein großes Engagement, das nun von Seiten der Stadt Ingolstadt und auch vom Freundeskreis GKO gewürdigt wurde.