Steigende Corona-Zahlen: Audi empfiehlt weiter Homeoffice

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt an. Der Ingolstädter Autobauer Audi empfiehlt seinen Mitarbeitern, auch nach der Rückkehr aus dem Urlaub mobil von zu Hause zu arbeiten.

Nach dem Anstieg der Corona-Infektionen in vielen Ländern Europas steigen sie auch in Deutschland wieder rasch an – auch in Ingolstadt und Neckarsulm. Audi bittet daher seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darum, sich am Tag ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz selbst zu Hause auf das Coronavirus zu testen. Außerdem empfiehlt der Autobauer allen Beschäftigten, auch nach der Rückkehr aus dem Urlaub mobil von zu Hause zu arbeiten, wenn sie dies können und ihre Anwesenheit im Betrieb nicht zwingend notwendig ist.

Steigende Corona-Zahlen: Mitarbeiter von Audi sollen sich testen lassen oder im Homeoffice arbeiten

Wer keinen Selbsttest mehr zu Hause griffbereit habe, so Audi in einer Pressemitteilung, könne sich alternativ an einer öffentlichen Teststation auf das Coronavirus testen lassen oder einen Termin bei der Abstrichstelle auf dem Werkgelände vereinbaren.

Zudem empfiehlt Audi weiter mobiles Arbeiten, da betriebsbedingte Kontakte und die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen auf das notwendige Minimum reduziert werden sollen. Damit schütze man sich selbst und diejenigen, für die es aufgrund ihrer Arbeit unvermeidbar ist, ins Werk zu kommen. (nr)