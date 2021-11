Prekäre Corona-Lage: THI wechselt in Online-Betrieb

Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) mit einer Außenstelle in Neuburg reagiert auf die angespannte Corona-Lage und wechselt ab Anfang Dezember in Online-Betrieb.

Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) mit einer Außenstelle in Neuburg reagiert auf die steigenden Corona-Zahlen. Wie die Hochschule auf Anfrage mitteilt, stellt sie ab dem 6. Dezember bis zur Weihnachtspause bisherige Präsenzveranstaltungen vollständig auf den Online-Betrieb um. THI-Präsident Prof. Walter Schober sagt laut Mitteilung: „Wir danken den Studierenden, die mit der hohen Impf-/Genesenquote von circa 95 Prozent Verantwortung für sich und ihr Umfeld schaffen. Dies rechtfertigt auch die Fortführung der Präsenzangebote. Trotzdem kann die Umstellung auf den Digitalbetrieb drei Wochen vor Weihnachten auch über die Reduktion der Mobilität der Studierenden einen planbaren und vertretbaren Beitrag zur Pandemieeinschränkung vor Weihnachten leisten.“ Der präsente Vorlesungsbetrieb insbesondere zur Prüfungsvorbereitung starte dann wieder am 10. Januar 2022, so Schober.

THI wechselt von Präsenz- auf Onlinebetrieb

Seit Semesterbeginn gilt an der THI die 3G-Regel, die in großem Umfang kontrolliert wird, heißt es. Aktuell liegt die Impf-/Genesenenquote bei den Studierenden gemäß den durchgeführten Kontrollen bei etwa 95 Prozent, was im Vergleich zu anderen Organisationseinheiten über dem Durchschnitt liegt, teilt die Hochschule mit. Weiter ist für alle Veranstaltungen FFP2-Maskenpflicht (unabhängig von Abständen), regelmäßiges Lüften und Bereitstellung von Testkapazitäten ein fester Bestandteil des hochschulinternen Hygienekonzepts. Eine Umstellung auf 2G ist angesichts der hohen Impf-/Genesenenquote nicht geplant. (nr)

Lesen Sie dazu auch