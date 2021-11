Ampel auf Rot: Intensivbetten in der Region 10 sind fast voll

Plus Im Leitstellenbereich der Stadt Ingolstadt mit den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen sind über 80 Prozent der Intensivbetten belegt. Nun greifen die Kriterien der „roten Ampel“.

Ingolstadt 325,5, Pfaffenhofen 332,2, Neuburg-Schrobenhausen 308, Eichstätt 235: Die Region 10 sieht nicht allein wegen der Inzidenzwerte – ausgenommen der Landkreis Eichstätt mit 235 – Rot. Weil im Leitstellenbereich Ingolstadt, zu dem die drei umliegenden Landkreise gehören, mit 106 von insgesamt 113 Intensivbetten mehr als 80 Prozent belegt sind (93,8 Prozent laut DIVI-Intensivregister), sind die Kriterien der bayerischen Krankenhaus-Ampel für einen „regionalen Hotspot“ erfüllt. Dies hat die Stadt Ingolstadt am Montag amtlich festgestellt. Daher gelten ab dem heutigen Dienstag, 9. November, 0 Uhr in der Region 10 die Kriterien der „roten Ampel“.