Ingolstadt

27.10.2021

Neue Wohnanlage der Lebenshilfe in Ingolstadt

Das neue Gebäude in der Romy-Schneider-Straße liegt nahe an Park, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten.

Plus In Ingolstadt wurde eine neue Wohnanlage der Lebenshilfe der Region 10 eingeweiht. Wie die Einrichtung aufgebaut ist und was dort sonst noch angeboten wird.

Von Manfred Dittenhofer

Die Sonne strahlte durch die großen Fenster des Gemeinschaftsraumes, als der Chor der Neuburger Lebenshilfe die Gäste auf die Einweihungsfeier für das Wohnheim einstimmte. Das Heim bietet 24 Menschen mit erhöhtem Betreuungsaufwand ein zeitgemäßes und zentrumsnahes Zuhause in bester Wohnlage. Zusätzlich gibt es in der Romy-Schneider-Straße 28 Plätze für das ambulant begleitete Wohnen.

