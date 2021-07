„Nicht so schlecht wie befürchtet“: Ingolstadt bekommt Ausgleich für Gewerbesteuer

Plus Die Stadt Ingolstadt hat Endes des Jahres vom Land fast 75 Millionen Euro bekommen als Ausgleich für die zurückgegangene Gewerbesteuer. Und so endete das Jahr 2020 – ganz ungeplant.

