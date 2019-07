vor 21 Min.

Ingolstadt: Noch top?

IHK stellt die Standort-Frage

Gewerbeflächen, Verkehrsanbindung, Fachkräfte – diese und viele weitere Faktoren müssen stimmen, damit sich Unternehmen an einem Standort wohlfühlen. Um herauszufinden, wo die heimischen Betriebe Stärken und Schwächen sehen, hat die IHK eine Umfrage bei Firmen in Ingolstadt gestartet. „Auch wenn Oberbayern zu den weltweit erfolgreichsten Wirtschaftsregionen gehört, müssen die Standortfaktoren im Interesse der Unternehmen regelmäßig geprüft und wenn nötig nachjustiert werden“, sagt Fritz Peters, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Ingolstadt. Die Ergebnisse der IHK-Standortumfrage sollen ab Oktober veröffentlicht werden. „Die IHK will die Bedürfnisse der Betriebe lösungsorientiert in die Kommunalpolitik einbringen“, erklärte Peters weiter. Bei der letzten Befragung im Jahr 2017 erzielte Ingolstadt als Wirtschaftsstandort die Gesamtnote 1,9. Spitzenreiter wurde München mit der Note 1,7. (nr)

Unternehmen, die an der Studie teilnehmen möchten, können sich unter Telefon 089-5116 1117 melden.

