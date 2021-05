Notfall: Autofahrer fährt mitten in Ingolstadt gegen eine Ampel

Ein Mann ist in Ingolstadt gegen ein Verkehrsschild und eine Ampel gefahren. Ursache war offenbar ein medizinisches Problem beim Fahrer.

Ein 38-Jähriger aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen war am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der Haunwöhrer Straße in Richtung Südliche Ringstraße unterwegs. Bereits an der Kreuzung zur Rankestraße verlor der Mann laut Polizei die Kontrolle über sein Auto, überfuhr eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen.

Der 38-Jährige fuhr in Ingolstadt gegen einen Ampelmasten

Danach fuhr noch gegen eine Betonleitplanke und anschließend noch gegen einen Ampelmasten an der Kreuzung zur Südlichen Ringstraße. Der Schaden, der bei dem Unfall entstanden ist, liegt laut Polizei bei rund 20.000 Euro. Ursache für den Unfall dürfte laut Polizei ein epileptischer Anfall des 38-jährigen Autofahrers gewesen sein. Nach dem Unfall kam es zu Behinderungen an den stark befahrenen Straßen. (nr)

