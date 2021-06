Ingolstadt

Papier- und Biotonne brennen: Kripo Ingolstadt ermittelt

In den vergangenen Monaten hat es laut Polizei im Stadtteil Münchner Straße in Ingolstadt mehrere ähnliche Brandlegungen an Mülltonnen gegeben. Die Beamten prüfen nun Tatzusammenhänge.

Bislang unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des Dienstags, kurz vor 01 Uhr, eine Papiermülltonne in der Tillystraße in Ingolstadt in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, breitete sich das Feuer rasch aus und griff auf eine daneben stehende Biotonne über, die dadurch ebenfalls vollständig zerstört wurde. An der Fassade des Gebäudes entstand ein Rußschaden, berichten die Beamten. Bewohner des Mehrfamilienhauses informierten über die Integrierte Leitstelle Feuerwehr und Polizei. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Papiertonne und Mülltonne in Brand gesetzt: Kripo Ingolstadt ermittelt Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Klärung der vorsätzlichen Brandlegung übernommen. In den vergangenen Monaten kam es im Stadtteil Münchner Straße bereits mehrfach zu Brandlegungen an Mülltonnen. Tatzusammenhänge werden geprüft. Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Brandlegung an Mülltonnen stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841-9343-0 entgegen. (nr)

