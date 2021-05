Ingolstadt

vor 50 Min.

Parken in Ingolstadt wird billiger - zumindest ein paar Monate

In einigen Tiefgaragen in Ingolstadt sollen die Parkgebühren für einige Monate gesenkt werden.

Plus In den Tiefgaragen in Ingolstadt werden ab Juni die Gebühren gesenkt. Doch die Maßnahme stößt nicht überall auf Gegenliebe.

Von Luzia Grasser

Sind die Parkgebühren in Ingolstadt zu hoch? Immer wieder kommt diese Frage auf. Gerade vor dem Hintergrund, dass in der Innenstadt – auch unabhängig von Corona – immer weniger Menschen einkaufen und deshalb viele Läden schließen müssen. Könnte also eine Reduzierung der Gebühren in den städtischen Tiefgaragen wieder mehr Menschen in die Fußgängerzone locken?

Themen folgen