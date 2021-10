Polizei: 80-Jähriger aus Ingolstadt in Friedhof eingesperrt

Der Besuch des Westfriedhofs in Ingolstadt endete für einen Rentner anders als geplant. Das ist passiert.

Eine böse Überraschung erlebte ein 80-jähriger Rentner am Montagabend, als er den Ingolstädter Westfriedhof wieder verlassen wollte. Da in den Herbst- und Wintermonaten in den Ingolstädter Friedhöfen kürzere Öffnungszeiten gelten, waren die Tore bereits versperrt, als der Mann gegen 19 Uhr seinen Friedhofsbesuch beenden wollte.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Rentner, da kein Schlüsselinhaber erreicht werden konnte, durch die Berufsfeuerwehr Ingolstadt mittels Leitern aus dem Friedhof befreit. (nr)