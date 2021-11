Polizei Ingolstadt: 21-Jähriger versucht, Freundin anzuzünden

Ein 21-Jähriger bespritzt in Ingolstadt seine 17-jährige, schwangere Freundin mit einer brennbaren Flüssigkeit. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und sucht Zeugen.

Nachdem ein 21-Jähriger in der Nacht auf Montag in Ingolstadt seine Lebensgefährtin mit Flüssigkeit bespritzte und dann eine brennende Zigarette auf sie warf, geht die Kriminalpolizei derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalles.

Ingolstadt: Der Mann bewarf die Frau mit einer Zigarettenkippe

In der Nacht auf Montag, 1. November, war das Paar gegen 2.15 Uhr auf Höhe der Bushaltestelle am Brückenkopf in Streit geraten, der wohl einige Zeit andauerte und sich zeitweise auch in den westlichen Bereich des Klenzeparks verlagerte. Im Verlauf dieses Streits bespritzte der Mann seine 17-jährige, schwangere Lebenspartnerin mit einer möglicherweise brennbaren Flüssigkeit und bewarf die Frau dann mit einer Zigarettenkippe. Die Flüssigkeit wurde dabei jedoch nicht entzündet, das Opfer blieb unverletzt, teilt die Polizei mit.

Passanten erkannten die Situation, schritten ein und konnten den Mann bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festhalten. Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde ein Haftbefehl beantragt, der durch den zuständigen Amtsrichter noch am Montag in Kraft gesetzt wurde. Der Beschuldigte wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kripo Ingolstadt sucht insbesondere nach einer Gruppe Jugendlicher als Zeugen

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen noch in der Nacht übernommen und sucht nun nach Zeugen, die in der Zeit zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben. Von besonderer Bedeutung ist hier eine Gruppe von Jugendlichen, die mehrfach mit dem Beschuldigten gesprochen und sich dann in Richtung Innenstadt entfernt hatte.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/93430 entgegen. (nr)