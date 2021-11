Ingolstadt

13:58 Uhr

Polizei Ingolstadt: Unbekannte brechen in Corona-Teststation ein

Die Polizei ermittelt im Fall eines Einbruchs in eine Corona-Teststation in Ingolstadt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 18.30 und 9 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter oder Täterinnen in eine Corona-Teststation in Ingolstadt ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Einbruch in Corona-Teststation: Unbekannte entwenden Tageseinnahmen Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Unbekannten über das Aufhebeln einer Tür Zugang zu dem in der Lena-Christ-Straße abgestellten Anhänger mit Kofferaufbau. Aus dem Inneren entwendeten sie die Tageseinnahmen und flüchteten unerkannt. Neben der Tür wurde auch ein Fenster des Anhängers stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Polizei Ingolstadt sucht nach Zeugen Die Kripo Ingolstadt übernahm die Ermittlungen. Personen, die verdächtige Beobachtungen zu der geschilderten Tat gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon 0841/9343-0 in Verbindung zu setzen. (nr)

