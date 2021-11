Polizei: Unbekannter verletzt Jugendliche in Ingolstadt mit Messer

Schwerste Verletzungen hat ein Unbekannter an Halloween in Ingolstadt einem 16-Jährigen mit dem Messer zugefügt. Es blieb nicht bei einem Verletzten. Die Polizei sucht nun Zeugen. Inzwischen gibt es eine Täterbeschreibung.

Ein Messerangriff auf zwei Jugendliche hat sich in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke in Ingolstadt ereignet. Beide Jugendliche wurden dabei verletzt, berichtet die Polizei. Entgegen ersten Meldungen waren die Opfer dabei zu Fuß und nicht mit dem Fahrrad auf der Brücke unterwegs gewesen, als ihnen der fahrradfahrende Täter begegnete, berichtigt die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.

Polizei: Vor dem Messerangriff in Ingolstadt soll es einen Streit gegeben haben

Vorangegangen war ersten Erkenntnissen zufolge ein Streit zwischen den beiden Opfern und einem entgegenkommenden Radfahrer auf der Theodor-Heuss-Brücke. Im Verlauf dieses Streits zog der Unbekannte ein Messer und fügte einem 16-Jährigen aus Ingolstadt damit schwerste Verletzungen am Unterarm zu. Als der zweite Jugendliche, ein 17-jähriger Ingolstädter, eingreifen wollte, wurde auch dieser durch einen Schnitt an der Hand verletzt. Der Unbekannte flüchtete daraufhin mit seinem Fahrrad in östliche Richtung (Autobahnzufahrt Ingolstadt-Nord).

Die Kripo Ingolstadt bittet um Hinweise

Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß, zwischen 35 und 55 Jahre alt und hat eine normale Figur. Er wird als Südländer beschrieben, der einen Oberlippenbart trug. Er war zur Tatzeit dunkel gekleidet und benutzte ein helles Damenfahrrad, an dessen Lenker ein Korb befestigt war. Laut Zeugenangaben verwendete der Unbekannte Schimpfwörter in türkischer Sprache.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt sucht Zeugen, die zum Tatzeitpunkt Beobachtungen an der Theodor-Heuss-Brücke gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0841/93430 entgegen. (nr)