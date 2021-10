Razzia in drei Ländern: Spur der Mafia führt in den Raum Ingolstadt

Am frühen Mittwochmorgen durchsuchten Ermittler der Polizei 46 Objekte in drei Ländern. Es geht um Betrug mit dem Verkauf von Luxusautos. Die Spur der Mafia führt auch in die Region Ingolstadt.

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen insgesamt 46 Wohn- und Gewerbeobjekte in Deutschland, Italien und Bulgarien durchsucht. Es geht laut Polizei um die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPI Z) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ermittelt zusammen mit der Steuerfahndung Augsburg unter Führung der Europäischen Staatsanwaltschaft seit über einem Jahr gegen eine international agierende Tätergruppe, deren Mitglieder teilweise der italienischen Mafia-Organisation Ndrangheta zuzuordnen sind, teilt die Polizei mit.

Schlag gegen die Mafia: Razzia auch im Raum Ingolstadt

Die Spur führt auch in die Region Ingolstadt. Wie Pressesprecher Andreas Aichele vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf Anfrage mitteilt, haben die Ermittler elf Objekte in der Region rund um Ingolstadt durchsucht. Die Europäische Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor. Den Beschuldigten wird laut Aichele vorgeworfen, sich mithilfe eines illegalen Umsatzsteuerkarussells bereichert zu haben. Sie sollen europaweit mit Luxusautos gehandelt haben und sich die Umsatzsteuer mehrfach erstattet haben lassen, obwohl diese nicht gezahlt worden war. Aichele spricht von einem "komplizierten" Betrugsgebilde. Nach seinen Angaben gehen die Behörden von einem Schaden von mindestens 13 Millionen Euro aus. Beschuldigte im Kreis Neuburg-Schrobenhausen gibt es laut Polizeisprecher nicht.

Die Ermittler durchsuchten auch Objekte in Mittelfranken, der Oberpfalz sowie in München. Rund zwei Dutzend der Ziele befand sich in Italien, eines in Bulgarien. (ands)