Rund um Ingolstadt hat das zweite Ausbildungsjahr im Corona-Modus begonnen

Plus Im zweiten Corona-Jahr setzt sich ein Trend rund um Ingolstadt fort: Immer weniger Schulabgänger wollen eine berufliche Ausbildung machen.

Kaum Praktika, kaum Beratungsmöglichkeiten, aber viel Unsicherheit bei Schulabgängern – im September haben im zweiten Jahr nacheinander Jugendliche eine Ausbildung unter Corona-Bedingungen begonnen. Dass es kein normales Jahr ist, zeigt sich auch in den Zahlen der Arbeitsagentur. Es haben sich weniger Bewerber auf eine Ausbildungsstelle gemeldet als im Vorjahr – und auch da war die Zahl schon merklich gesunken.